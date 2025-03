Nerigno, Cuba e Thor cercano una casa per sempre • Terzo Binario News

NERIGNO pit bull è nato in giugno 2017. Sono già 6 anni di prigionia e il nostro NERIGNO ha la triste prospettiva di trascorrerne molti altri, come succede a tanti cani della sua razza.

E’ di taglia media, è adatto a persone con esperienza, consapevoli, che abbiano tempo da dedicargli per permettergli di sfogare la sua energia. NO altri animali.

CUBA, bellissima incrocio Pastore Maremmano, é nata 15.11.2022



Di taglia medio/grande non è adatta a persone alla prima esperienza.

NERIGNO E CUBA SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.itIeri siamo stati in canile/pensione. Pioveva, quindi la visita é stata fugace. Uno dei rari canili tra Napoli e Caserta che ti lascia entrare tra le gabbie, fotografare e fare adottare i cani ospitati, anche quelli pagati dal comune (sui quali quasi tutti i canili puntano la loro economia ostacolando quindi le adozioni).

Lui é THOR, ha 2 anni, figlio di randagi, che viveva in casa amato, curato e coccolato. Vederlo adesso in quel box con le zampe completamente zuppe d’acqua, ghiacciate, pelo incolpo, murato vivo perché non esce mai da quella gabbia, é stato un colpo al cuore.

Si trova in provincia di Caserta, ma é adottabile dalla Campania in su. Mary ⁨339 525 6437⁩