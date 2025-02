Libri, torna a Civitavecchia la scrittrice Giulia Caminito: appuntamento oggi alla sala della Fondazione Cariciv • Terzo Binario News

Torna a Civitavecchia la scrittrice Giulia Caminito.

La Book Faces ospiterà la presentazione del suo nuovo libro “Il male che non c’è” oggi, venerdì 28 febbraio, alle 17.45 presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Cariciv.

Giulia Caminito, classe ’88, ha esordito nella narrativa con “La grande A” nel 2016, e in soli cinque anni con “L’acqua del lago non è mai dolce” è stata selezionata tra i finalisti del Premio Strega e premiata come vincitrice del Premio Strega Off e Campiello nel 2021.

Con “Il male che non c’è”, Giulia Caminito torna a Civitavecchia per raccontare la storia di Loris, un trentenne che lotta contro l’ansia e l’ipocondria, si rifugia nella lettura e nei ricordi d’infanzia vissuta in parte con il nonno in campagna. Dialogheranno con la scrittrice il Presidente della Book Faces Marco Salomone e il socio e scrittore Anthony Caruana.

La vendita durante l’evento sarà a cura della libreria Dettagli.

Ingresso libero come per ogni “Incontro d’autore” e un caloroso invito a partecipare da tutta l’associazione culturale Book Faces.