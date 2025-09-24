"Cari professori, così ammaestrate pappagalli": la critica di un genitore di Ladispoli • Terzo Binario News

La lettera affissa sui muri del liceo Pertini, che il personale ha rimosso subito

“Cari” professori, da genitore ci tenevo a scrivervi queste poche righe perché evidentemente qualcosa nel sistema scuola non sta funzionando.

La maggior parte di voi sta esclusivamente somministrando nozioni, senza preoccuparsi minimamente di accendere alcuna passione negli alunni.

Vi siete mai chiesti cosa arriva ai ragazzi del vostro “lavoro”?

Vi invito a proporre un questionario anonimo: ne scoprirete delle belle.

Già pandemia e social hanno creato e creano danni incalcolabili. Ma da parte vostra c’è alcun contributo per migliorare la situazione.

Per molti venire a scuola è un vero supplizio. I ragazzi non si appassionano a nessuna materia (tranne rare eccezioni).

Le lezioni sono monotone, il patos inesistente, l’interesse azzerato, le personalità appiattite, lo spirito critico disincentivato.

Non state insegnando a pensare, non state coltivando alcun desiderio per il sapere, state solo ammaestrando dei pappagalli.

Queste mie parole non vogliono offendere nessuno, ma solo spronare a fare di meglio.

I nostri figli lo meritano.

Un genitore