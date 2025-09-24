Fantozzi e Rossanese (FdI): “Con Israele per la pace e la legalità, presentata mozione a Santa Marinella” • Terzo Binario News

“Abbiamo protocollato al Comune di Santa Marinella la nostra Mozione per il riconoscimento dello Stato di Israele da parte degli Stati arabi.

È un atto politico che riteniamo fondamentale: senza il pieno riconoscimento reciproco non ci sarà mai pace in Medio Oriente. Serve chiarezza: due popoli, due Stati, che possano vivere fianco a fianco in sicurezza e legalità.

Con questa mozione chiediamo al Governo italiano di farsi promotore, in Europa e nelle sedi internazionali, di una posizione ferma e senza ambiguità: da una parte il sostegno allo Stato di Israele come soggetto legittimo di diritto internazionale, dall’altra l’impegno a favorire la nascita di uno Stato di Palestina che rispetti i requisiti previsti dal diritto internazionale.

Allo stesso tempo ribadiamo che Hamas deve restituire gli ostaggi e deporre le armi, che venga garantita la salvaguardia dei civili a Gaza e che si lavori seriamente per il cessate il fuoco.

Ma non possiamo tacere di fronte a ciò che sta accadendo anche nelle nostre piazze: quella che abbiamo visto non era una manifestazione, ma una guerriglia urbana. Sessantaquattro agenti di Polizia feriti non possono passare sotto silenzio. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno e il sacrificio. Per noi è chiaro: manifestare è un diritto, devastare è un reato.

Con questa mozione vogliamo dare voce a una posizione di pace e di legalità, senza ambiguità né zone grigie. Santa Marinella oggi ha fatto la sua parte, e continueremo a farla con coerenza e responsabilità”.

Ilaria Fantozzi – Consigliere Comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia

Giampiero Rossanese – Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia