Card e convenzioni per la Biblioteca di Fiumicino • Terzo Binario News

Vogliamo valorizzare la biblioteca Giulio Regeni, renderla sempre più un punto di riferimento culturale e aggregativo del territorio.

È uno dei nostri obiettivi. Nei prossimi mesi saremo in grado di fornire delle card attraverso le quali gli utenti della biblioteca potranno fruire di scontistiche ad hoc e tariffe agevolate per accedere a sale teatrali, museali, cinematografiche e acquistare beni e servizi culturali e non solo. In questi giorni è stato pubblicato un avviso rivolto ad associazioni, enti, attività che siano disponibili a portare avanti questo percorso con noi.

Ho sempre creduto nel coinvolgimento del tessuto sociale, produttivo e culturale del nostro territorio. Spero possa esserci una risposta importante: insieme possiamo davvero dare un contributo al rilancio di un questo straordinario luogo che è la biblioteca Giulio Regeni.

Federica Poggio, assessore alla Cultura, Turismo, Sport, Giubileo, Lavoro e Formazione professionale Comune di Fiumicino.