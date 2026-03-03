Carabiniera investita a Cerenova, il Sindaco Gubetti: "Senso dello stato straordinario, fortunatamente non è in pericolo di vita" • Terzo Binario News

Ci sono momenti che ci ricordano, con brutale chiarezza, quanto sia alto il prezzo del servizio che le Forze dell’Ordine rendono ogni giorno alla nostra comunità. Quanto accaduto ieri a Cerenova ne è la prova: una giovane Carabiniera della Stazione di Campo di Mare è rimasta gravemente ferita mentre svolgeva il proprio dovere in via Benedetto Marini.

​Desidero rassicurare subito tutti i cittadini: dopo i momenti di grande apprensione che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, la ragazza è stata stabilizzata e non è in pericolo di vita. Il percorso di guarigione non sarà breve, ma la paura delle prime ore ha finalmente lasciato spazio alla speranza.

​Voglio sottolineare con forza il coraggio di questa ragazza: ha rischiato la propria vita per garantire la sicurezza della nostra viabilità e del nostro territorio.

Scegliere di indossare quella divisa significa possedere un senso dello Stato straordinario e una dedizione verso il prossimo che merita il nostro più profondo rispetto.

​A lei va il pensiero più affettuoso mio, della Giunta comunale e di tutta la città. Ti aspettiamo presto, per vederti di nuovo in servizio a difesa della legalità e dei nostri concittadini.

​Forza, siamo tutti con te. In bocca al lupo!

Lo dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti