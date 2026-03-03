Furto di carburante a Cerveteri, due arresti e una denuncia: il Sindaco Gubetti si congratula con il Carabinieri • Terzo Binario News

Blitz nei giorni scorsi degli uomini dell’Arma, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Lavoro straordinario da parte delle nostre Forze dell’Ordine”

Un furto di carburante per un valore tra i 90 e i 100mila euro. Una banda di tre persone aveva manomesso un tratto dell’oleodotto che collega Civitavecchia all’Aeroporto di Fiumicino per deviare il flusso dei carburanti, confluirlo in una grande cisterna di oltre 15mila litri e destinarlo poi in altri depositi.

L’intervento dei Carabinieri di Cerveteri, guidati dal Luogotenente Giacomo Viccione ha però fermato tutto, con un blitz avvenuto nei giorni scorsi eseguendo due arresti, denunciando il complice e sequestrando la porzione di terreno utilizzata, l’autoarticolato contenente ancora circa 4.000 litri di cherosene appena sottratto, e l’intera tubazione abusiva che collegava il mezzo all’oleodotto.

“Rivolgo ai Carabinieri della Stazione di Cerveteri i miei complimenti per la brillante operazione portata a termine – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – così come ringrazio i Vigili del Fuoco per il pronto intervento prestato nel mettere in sicurezza la cisterna e l’intera area. Le nostre Forze dell’Ordine svolgono un lavoro straordinario nel nostro territorio, garantendo non soltanto la sicurezza alla cittadinanza nella quotidianità e interventi come questo dimostrano quanto sia capillare e grande il loro lavoro. Al Comandante Giacomo Viccione e a tutto il personale della Caserma di Cerveteri giunga il mio ringraziamento e quello dell’Amministrazione comunale tutta”.