Capodanno ad Allumiere, per il conto alla rovescia c'è Simona Quaranta • Terzo Binario News

Pronti i festeggiamenti del 31 Dicembre ad Allumiere con l’esclusivo evento gratuito “Emozioni di Fine Anno” che vedono protagonisti della serata Simona Quaranta e la sua band seguita dal DJset.

La serata prevede un mashup di melodie celebri degli anni 70-80 e 90 con finale a sorpresa di musica da discoteca e Countdown per salutare l’anno corrente ed accogliere il 2024 con energia e positività.

Ma questo non è tutto: la giornata, oltre alla gioia musicale, prevede un momento di solidale affetto comunitario in cui si condividono pensieri e speranze (anche virtuali) per l’anno futuro insieme all’Amministrazione Comunale, il tutto rivolto anche e soprattutto a chi per mancanza di disponibilità economica o affettiva sarebbe stato costretto a vivere da solo questa annuale festività, donando dunque la possibilità di vivere la giornata con simpatia, amicizia, compagnia comunitaria e speranza.

Piena fiducia e soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale in particolare dal Sindaco Luigi Landi e la Delegata alla Culturale Francesca Scarin: “Questo momento di felicità e condivisione comunitaria, per la prima volta nella storia del nostro paese, è sintomo di orgoglio da parte nostra: il principale scopo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire il benessere morale della propria popolazione e questo fattore viene favorito anche dalla possibilità di tutti di poter passare in maniera gradita e serena le festività. Soddisfatta anche la delegata alle politiche giovanili Noemi Vernace che vede in questa serata musicale anche l’opportunità per molti giovani di vivere il capodanno ad Allumiere. Il benessere psicologico delle famiglie e delle persone si manifesta anche nelle più piccole celebrazioni e il nostro augurio è che questa giornata possa contribuire al sereno e felice trapasso di questo faticoso anno. In futuro vedremo anche se potra’ diventere un appuntamento fisso per il nostro borgo, nel frangente però ci prepariamo alla giornata del 31 invitando la popolazione a vivere e divertirsi sulle note proposte, evitando però l’uso di inutili petardi dannosi per l’ambiente e per la comunità. L’iniziativa ha il patrocinio del consiglio della Regione Lazio. Vi aspettiamo il 31 Dicembre in Piazza della Repubblica dalle 22.30!