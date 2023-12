Canale Monterano dice sì al bilancio di previsione 2024-2026 • Terzo Binario News

Il Consiglio Comunale di Canale Monterano, il 28 Dicembre scorso, ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

Ad annunciarlo il Vice Sindaco con delega al Bilancio, Fabrizio Lavini, che ne ha anche illustrato gli aspetti salienti.

“Un Bilancio – ha detto Lavini – che viene approvato nei termini di legge e con largo anticipo rispetto alla prassi dei Comuni italiani che ormai sfruttano le deroghe governative per chiudere un iter amministrativo sempre più complesso, gravato dalle difficoltà strutturali e contingenti che pesano sul sistema dei Comuni italiano.

L’approvazione nei termini consentirà operatività all’ente fin da subito, senza anticipazioni di Tesoreria e impegni per dodicesimi. Si consolidano ulteriormente le basi finanziarie del Comune con un fondo Cassa importante e tempestività nei pagamenti ai fornitori.”

“Il Bilancio presentato – continua il Vice Sindaco Lavini – è stato costruito con rigore e serietà per assicurare continuità e fluidità nella gestione d’esercizio, con risorse immediate per i servizi sociali, l’associazionismo e le manutenzioni, convinti che la nostra gestione sana stia portando l’Amministrazione a restituire alla Comunità sempre più risorse sotto forma di lavori, interventi diffusi, nonché aiuti a famiglie e imprese. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno lavorato alla costruzione del Bilancio, il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, dott. Stefano Ciferri, tutto il suo staff e gli amministratori per la sobrietà nelle scelte compiute e progettate”

“A due anni circa di secondo mandato – conclude il Sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli – chiudiamo con celerità un atto complesso che mette in difficoltà centinaia di piccoli comuni italiani e che certifica un ente finanziariamente sano, che da sette anni non ricorre più alle anticipazioni di cassa, che paga i propri fornitori con rapidità e certezza e ha diminuito drasticamente il debito commerciale. Indicatori che vogliono dire autonomia dalle banche, maggiore credibilità, meno interessi pagati. Continuiamo inoltre nella riduzione del debito storico che caratterizzava e immobilizzava il nostro Comune e che durante questi sette anni è sceso mediamente di 70mila euro l’anno, toccando nel 2023 la cifra di 1.754 mila euro. Continuando così anche quest’anno potremo utilizzare fondi liberi per circa 400mila euro, che andranno ancora nelle opere primarie, come strade e interventi sociali, associazionismo. Il fatto che a Canale Monterano da sette anni le tasse non aumentino e, anzi, ci siano stati piccoli ritocchi al ribasso non fa più notizia, così come approvare il Previsionale a Dicembre e per tutto ciò un sincero ringraziamento va al delegato Fabrizio Lavini, che così come per Stefano Ciferri prima di lui ha saputo dare alla nostra programmazione finanziaria elasticità e rigore, per puntare sulle spese davvero utili, risparmiando laddove si può, per ridare certezze finanziarie a un Comune che nei prossimi anni si troverà ad avere sempre meno debiti e più risorse da re-investire.”

L’Amministrazione Comunale