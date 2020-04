Caos nel Municipio IV: la maggioranza M5S sfiducia la presidente Della Casa - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tre anni e mezzo di governo, dove si sono succeduti “undici assessori, cinque direttori di Municipio, due direttori tecnici, tre direttori dell’area socio-educativa”. Una legislatura, quella del Municipio IV, dove è stata evidenziata “l’incapacità della Giunta di proporre progetti condivisi e condivisibile con la propria maggioranza e lo svilimento “delle commissioni consiliari”. Tradotto: la maggioranza del M5S ha sfiduciato il minisindaco Roberta Della Casa.

La mozione è stata protocollata nella mattinata di venerdì 24 aprile.

Della Casa, in un video su Facebook dove annunciato l’avvio dei cantieri per interventi di riqualificazione su via Tiburtina angolo via Diego Angeli, ha commentato: “La maggioranza municipale in queste ore farà cadere il Municipio ma vi garantisco che la nostra azione proseguirà con lo stesso impegno di sempre fino alle elezioni amministrative del 2021”.

Daniele Catalano, Coordinatore Lega Giovani Roma ed Edoardo Bisogni, Coordinatore Lega Giovani Municipio IV, nel frattempo hanno dichiarato: “Accogliamo con soddisfazione la decisione della maggioranza grillina di voler sfiduciare il proprio presidente di Municipio, una decisione tardiva ma giusta che auspichiamo possa mettere la parola fine ad un’altra amministrazione municipale vergognosa e inefficiente. Dopo aver assistito alla caduta del III, VIII e XI Municipio la Raggi perde un ulteriore territorio dove nel 2016 aveva incassato una grande fiducia da parte dei romani, possiamo dire ormai che ad un anno dalle elezioni amministrative di Roma Capitale l’esperienza pentastellata è stata totalmente deludente in tutta la città e soprattutto nelle zone più periferiche come San Basilio, Casal Bruciato e Tiburtino. Siamo convinti che la Lega e la Lega Giovani in tutti i municipi potranno rappresentare un punto di cesura e di svolta per la capitale e che assicureremo una buona amministrazione alla cosa pubblica”.