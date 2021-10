Cantieri e asfaltature a Civitavecchia - Terzo Binario News

Numerosi cantieri in corso, altri che apriranno nei prossimi giorni, altri ancora nelle prossime settimane. È un report corposo quello dell’Assessorato ai Lavori pubblici.

Cominciando dalle strade, sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza delle strade nelle aree periferiche, finanziati con un milione e mezzo di euro.

In particolare, i cantieri sono aperti sul quadrante intorno al quartiere De Sanctis Gargana: sono terminate le asfaltature su tratti di via Terme di Traiano e di via Apollodoro, completata via dell’Acquedotto Romano mentre è in fase di realizzazione via Matteini. Ulteriori cantieri sono in corso a Campo dell’Oro e a San Liborio.

Non finisce comunque qui: mentre continueranno gli interventi nelle zone già citate, la consegna dei lavori per San Gordiano e Boccelle è prevista per la prossima settimana, così come per le manutenzioni a Marina e corso Centocelle. Come spiega l’Assessore Sandro De Paolis, “Avremo inoltre importanti interventi di manutenzione, messa in sicurezza, efficientamento energetico ed eliminazione di barriere architettoniche in numerosi plessi scolastici cittadini, ottenuti con fondi ministeriali, comunali e con mutui.

Dopo una sospensione ripartiranno anche i lavori alla Terrazza Guglielmi. Qualche buontempone ha scritto che i lavori sono fermi: questa crediamo sia la migliore risposta, con una programmazione attenta anche a non avviare tutti i cantieri allo stesso momento, per limitare i disagi alla cittadinanza secondo un calendario stabilito”.

Commenta il Sindaco, Ernesto Tedesco: “C’è chi è interessato a dipingere una realtà parallela con la macchina amministrativa ferma, invece non è così. Pur non nascondendo le difficoltà, i cittadini possono toccare con mano ogni giorno che si aprono cantieri, si fa manutenzione, si cerca insomma di togliere quella crosta di incuria e degrado formatasi negli anni sui nostri quartieri. È un lavoro lungo, che ha bisogno di preparazione e programmazione, ma che sta finalmente entrando nel vivo”.