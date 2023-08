Canoe in Marcia, evento il 19 agosto con Insieme per l'Ospedale di Tarquinia • Terzo Binario News

“La difesa dell’ospedale tarquiniese non va in vacanza. Le iniziative lanciate a primavera vedono ora il coinvolgimento diffuso di varie realtà, unite in un movimento attivo per difendere il nosocomio, anche di fronte ai silenzi del Commissario Straordinario della ASL Dott. Egisto Bianconi, a cui sono state chieste, senza esito, informazioni utili per conoscere il destino della struttura sanitaria di Viale Igea.

Sabato 19 agosto l’Assonautica Provinciale di Viterbo e l’Assonautica di Tarquinia hanno organizzato “CANOE IN MARCIA”, in collaborazione con il Comitato: “tutti insieme per difendere l’Ospedale di Tarquinia”.

L’evento avrà luogo al Lido di Tarquinia, dove nello specchio d’acqua antistante gli stabilimenti balneari si terrà una “passeggiata” di canoe, per mantenere alta l’attenzione sull’Ospedale di Tarquinia, informare e sensibilizzare cittadini e villeggianti.

Chiunque disponga di una canoa o di un sup (i surf su cui si avanza remando in piedi), potrà partecipare liberamente presentandosi al raduno previsto alle 9 davanti l’Assonautica di Tarquinia.

Di lì partirà la “passeggiata” che arriverà fino alla foce del Marta. Il corteo di canoe sarà aperto dalla “Barca Ammiraglia” dell’Assonautica; durante il tragitto i canoisti consegneranno una bandiera del Comitato a ogni stabilimento balneare, mentre degli attivisti distribuiranno materiale informativo. Tutti sono invitati a partecipare, cittadini, sportivi, bagnanti, a questa festa di sport, condivisione e impegno civico in difesa del nosocomio.

CANOE IN MARCIA è un preludio alle iniziative previste in autunno, nella consapevolezza di dover richiamare costantemente l’attenzione sulle scelte fatte e non fatte dalla dirigenza ASL per l’Ospedale tarquiniese e in particolare riguardanti il Pronto Soccorso, Ortopedia e Radiologia. Tutto verrà annunciato in un’assemblea pubblica a settembre dove verrà fatto il punto della situazione”.

Il Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia”