Canile lager a Fiumicino: intervento di Guardie Zoofile Ambientali Norsaa, Roma Capitale e Polizia • Terzo Binario News

Sequestrati 36 cani e 3 cavalli, sigilli all’area da parte del Commissariato, all’abitazione e a tutte le pertinenze

“Roma, Fiumicino: su delega della Procura della Repubblica di Roma alle prime luci dell’alba i nostri operatori con la Polizia di Stato e la Polizia Locale Roma Capitale hanno fatto accesso in una proprietà per notificare dei provvedimenti.

Effettuato l’accesso di rito e notificati gli atti gli operanti hanno proceduto alla perquisizione dei luoghi.

L’area piena di materiali di risulta e di rifiuti giudicati dubbi era un coacervo di accumulo indefinito di qualsiasi oggetto dei più disparati.

Mentre le forze di Polizia attuavano i provvedimenti emessi dal Sostituto Procuratore, i nostri operatori verificavano grazie alla presenza del nostro Veterinario Dr. Recine lo stato di salute e di detenzione di alcuni cani che durante le operazioni sono diventati diversi.

I cani di varie razze, chihuahua, bulldog, cane corso , spitz di Pomerania , pastore tedesco, meticci tra cui 3 cavalli erano tutti immersi nella sporcizia più assoluta con notevole difficoltà di intervento visto i luoghi.

Gli operanti Norsaa hanno provveduto al sequestro infine di 36 cani e tre cavalli, effettuato il sequestro dell’area da parte della Polizia di Stato e messi i sigilli all’abitazione e a tutte le pertinenze.

Le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma hanno consegnato i cani alla società Pet in Time che ha portato gli animali presso il canile municipale della Muratella per le visite di routine e per la custodia.

Un intervento di sedazione si è reso necessario per un maremmano molto aggressivo. Un’operazione congiunta che ha messo in evidenza tante professionalità che hanno lavorato in sincrono ottemperando a quanto disposto dalla Procura”.

Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma