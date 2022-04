Cani in cerca di affetto, Happy e Ghibli aspettano chi li ami - Terzo Binario News

Quando ci sono problemi in famiglia e chi ne fa le spese è il cane

che ieri stava sul divano con te, portavi a spasso esibendolo.

fotografavi e postavi perché è un gran bel cane.

Si chiana HAPPY questo bellissimo cagnolotto e faremo il possibileperchè lo sia veramente. E’ nato l’ 1.7.2019, di taglia medio/grande é buono, dolcissimo ed affettuoso. Abituato in appartamento non vede l’ora di trovare una bellissima adozione.

HAPPY E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Happy

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

GHIBLI è entrato in canile circa 6 anni fa. Era un cucciolo di pochi mesi che era stato aggredito, per lui nel corso degli anni ho pubblicato vari appelli nella speranza di poter regalare la libertà a questa povera anima, ma tutti gli appelli sono rimasti senza risposta. Quando ho visto Ghibli per la prima volta era un cucciolo bellissimo, snello, con 2 dolcissimi occhi neri, molto affettuoso che mi leccava le mani attraverso la rete, la sua silenziosa richiesta di aiuto.

Il tempo è passato, Ghibli adesso è un cane adulto di circa 40 kg, ma la malinconia dei suoi occhi è rimasta identica a 6 anni fa, continua ancora a leccarmi le mani attraverso la rete e nonostante tutto sogna ancora di venire fuori da quel freddo box che è diventato la sua prigione, sogna di fare una passeggiata sull’erba, di rincorrere le farfalle su un prato, ma soprattutto di poter trovare una famiglia, di godere del calore di una casa, di addormentarsi con una carezza.

Forse quelle sbarre non si apriranno mai per regalare la libertà a questa povera creatura, ma io continuo a sperare che possa succedere. Ghibli è così bello, è un cane che può regalare ancora tanto amore a chi con generosità vorrà adottare un cane adulto. Aiutatemi a far diventare realtà il sogno di Ghibli. Ghibli è microcippato e castrato, si trova in provincia di Napoli, ma per una buona adozione può spostarsi anche fuori regione. Adozione previo controllo preaffido e disponiblità a postaffido e contatti nel tempo.

Per contatti 3470577551 è gradito un messaggio di presentazione WhatsApp