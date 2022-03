Cani abbandonati, adozione di coppia cercasi per Breck e Guendalina - Terzo Binario News

Loro sono ancora qui. Abbiamo bisogno urgentemente di una zampa: adozione di coppia cercasi per questi due meticci di piccola taglia così belli e educati.

Che non possono finire in un canile, la vita è già stata crudele con loro portandosi via il loro giovane papà , che Breck (8 anni- incrocio cocker 12 kg) e Guendalina (4 anni – incrocio simil volpino 7 kg) sperano ancora di veder apparire sulla porta di casa.

Per un attimo sembra essere arrivato anche il loro momento ma purtroppo il destino è stata ancora avverso e loro sono ancora qua. Ma non ci arrendiamo, il loro papà ci guarda dal cielo e farà il tifo insieme alle zie volontarie affinché possano trovare Insieme una nuova famiglia che li ami così tanto da colmare quel vuoto che ora hanno .

Per loro cerchiamo una famiglia che possa adottarli insieme ma il tempo stringe non vorremmo doverli separare perché sono l’una l’ombra dell’altro. Negativi leishmania, eseguita profilassi per erlichia, castrato lui e sterilizzata lei, si affidano con microchip vaccino e antiparassitario. Dal Gargano raggiungeranno Nord e Centro Italia previo iter preaffido. Per info (whatsapp) 3205350958