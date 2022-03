Ucraina, gli aiuti di Cerveteri consegnati alla Basilica di Santa Sofia - Terzo Binario News

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha portato i beni raccolti a Cerveteri a destinazione

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri questa mattina è partito alla volta della Basilica di Santa Sofia in Roma per consegnare i generi di prima necessità raccolti grazie alla generosità della cittadinanza in favore della popolazione dell’Ucraina al centro del conflitto.

Generi alimentari, prodotti per la cura del corpo e per l’igiene personale, medicinali, indumenti: un mezzo completamente carico di scatoloni che andrà a sommarsi ai tantissimi beni che in questi giorni i cittadini di tutto il territorio stanno donando.

Un lavoro importante quello portato avanti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, coordinata dal Funzionario Responsabile Renato Bisegni e che ha visto la partecipazione speciale di Loredana Ricci della G.S. Cerveteri Runner, del CDZ Valcanneto e di tante attività di volontariato del territorio.

Rimane sempre aperto il punto di raccolta della Protezione Civile Comunale. Sarà possibile continuare a donare recandosi presso il Polo di Via del Lavatore n.3, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Per informazioni si può chiamare il numero 0699207060.

Si ricorda infine che è possibile donare attraverso l’iniziativa dei carrelli solidali posizionati al DECÒ CERVETERI, all’altezza dello svincolo autostradale, al CARREFOUR EXPRESS CERENOVA, vicino l’ufficio postale di Viale Fregene, al CONAD CITY in Largo Almuneacar, al TODIS lungo la Via Aurelia in direzione Civitavecchia all’OASI CASA di Via Renato Morelli n.2 e all’ALIMENTARI DA GIANCARLO E MARIANA in Piazza Aldo Moro, 14.