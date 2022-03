A Ladispoli maxi raccolta di pappe per animali in difficoltà - Terzo Binario News

Una grande giornata di solidarietà sabato 12 marzo al Maury’s in via Glasgow a Ladispoli. Volontari di Argo e Animali Liberi Onlus infatti, saranno impegnati dalle ore 09:30 alle 17:30 in una maxi raccolta di pappe per cani e gatti.

“Riempi una ciotola per gli animali bisognosi”, questa la richiesta fatta dai volontari, che aspettano la cittadinanza per un gesto solidale verso gli amici pelosetti compagni fedeli di tante famiglie.