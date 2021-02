Cane segregato sul balcone: sanzione delle Ecozoofile di FareAmbiente Cerveteri - Terzo Binario News

Agenti intervenuti: animale costretto in pochi mq, scatta la sanzione

“Nella mattinata odierna i nostri agenti sono intervenuti per un caso di malcustodia di un cane segregato”. Ne danno notizia le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri. Caso simile poco tempo fa a Santa Marinella.

A seguito di molteplici segnalazioni pervenuteci da privati cittadini, prese in seria considerazione poiché non anonime, nelle quali si portava alla luce la situazione di un cane segregato che viveva tutto il giorno isolato su un balcone, si è proceduto ad effettuare i dovuti accertamenti.

Dal controllo si è potuto constatare che il cane, un maschio, meticcio di taglia media, giocoso e socievole era detenuto in un balcone di 4 mq (2 mq reali se si tiene conto della presenza della cuccia e dell’asciugatrice) con il pavimento cosparso di urina stantia.

Non essendoci né lo spazio vitale minimo previsto dal Regolamento Possesso e Tutela Animali del Comune di Cerveteri né le condizioni igieniche idonee gli agenti hanno provveduto ad elevare le dovute sanzioni amministrative.

Il cane inoltre è stato posto sotto Sequestro Amministrativo affidandone la custodia alla proprietaria sanzionata, imponendole però di lasciar accedere lo stesso nell’abitazione, ove peraltro dorme la notte, di fargli fare attività motoria e di pulire gli spazi.

Si procederà ad effettuare futuri controlli per accertare che vi siano le condizioni perché il cagnolone possa restare con la sua attuale famiglia, ma solo qualora non debba essere sacrificato il suo benessere e la sua voglia di vivere. Laddove ciò non sarà possibile lo stesso verrà confiscato e riaffidato.

Il nostro Nucleo il più delle volte non pubblica gli interventi quotidiani che effettua ma in questo caso lo facciamo per invitare la popolazione a continuare a non ignorare tali situazioni che possono capitare sotto gli occhi tutti i giorni, e a segnalarle con i mezzi opportuni.

Nel nostro caso in via telematica al seguente link: https://guardiezoofilecerveteri.jimdofree.com/contatti-e…/ Oppure al numero telefonico (anche tramite Whatsapp): +39 366 4488368″

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri