Cane azzanna un bimbo al centro di Bracciano, soccorso dall'Avab • Terzo Binario News

“Oggi al centro di Bracciano pomeriggio un po’ particolare: non sul fronte incendi ma per una brutta vicenda accaduta a un bambino, che si è imbattuto in un cane che lo ha azzannato…

Il panico e le urla dei familiari hanno richiamato la nostra attenzione.

Fortunatamente ci trovavamo nei pressi dell’ evento e prontamente ci siamo messi a soccorrere il bimbo, allertata l’ambulanza, attimi di panico per tamponare le ferite e calmare i genitori.

Intervento anche da parte dei Carabinieri.

I medici arrivati sul posto hanno portato subito il bimbo e la nonna anche lei morsa , presso l’ospedale Padre Pio.

Auguriamo alla famiglia e a “Gigi” una pronta guarigione.

Gigi da tutti noi dell’ Avab un abbraccio grandissimo, sei stato coraggioso”.

Avab Bracciano