“Alberi tagliati senza un motivo, mentre la natura si ribella”: a Ladispoli la denuncia di Sinistra Italiana • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo dal Circolo Sinistra Italiana – La natura, a Ladispoli, si ribella: sui marciapiedi dei quartieri, piante ed arbusti crescono rigogliosi e incontrollati come fossimo nella giungla.

Tutto questo succede mentre si tagliano alberi senza dichiarare il motivo!

Ci saranno nuove piantumazioni di cui godremo l’ombra tra 40 anni?

Migliaia di euro spese ogni anno per il verde, le calendarizzazioni per lo sfalcio, risultano operazioni letteralmente gettate al vento, fatte tanto per fare la solita propaganda.

La natura ci regala una nuova veste bucolica: la città, ultimo approdo di artisti, truppe cammellate e amministratori improvvisati, stavolta si arrende alla forza della natura.

Ora rimaniamo in attesa di giustificazioni al sapore di Favola!

Il nostro video: https://fb.watch/msyFH8pBB6/

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

“Mahsa Amini”