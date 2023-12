Cane avvelenato a Cerenova, lo salvano la padrona e la Polizia • Terzo Binario News

Bocconi avvelenati in via Trevignano, appello ai veterinari

“Ci è giunta l’ennesima segnalazione di principio di avvelenamento ai danni di un cane che grazie alla tempestiva reazione della proprietaria e grazie alla Polizia di Stato che ha fatto da scorta ha permesso di salvare l’animale. L’episodio è avvenuto ancora una volta in Via Trevignano, strada che costeggia il fosso di Zambra. Esortiamo i medici Veterinari professionisti a registrare gli avvenimenti presso il Portale degli avvelenamenti e prendere visione della normativa vigente”

Questo faciliterà le forze di Polizia a poter richiedere le necessarie autorizzazioni di utilizzare strumentazioni idonee per poter cogliere in flagranza chi compie questi gesti vigliacchi, che mettono in pericolo animali e persone”.

A dichiararlo è il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente