Nuovo scossone al Città di Cerveteri, si dimette Mister Cicino • Terzo Binario News

Il Città di Cerveteri comunica di aver ricevuto le dimissioni da parte dell’allenatore della Prima Squadra Luigi Cicino

La società tutta ci teneva a ringraziare di vero cuore il Mister per tutto quello che ha fatto per noi,persona vera ed esemplare mettendo cuore ed anima in una situazione molto complicata,dove non vediamo in lui il colpevole degli ultimi risultati negativi

Grazie di vero cuore Mister

Forza Cerveteri

Ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto

Lo si apprende dalla pagina Facebook del Città di Cerveteri