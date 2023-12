C'era tutta Civitavecchia per l'ultimo saluto a Giordano Sacchetti • Terzo Binario News

Una folla enorme di civitavecchiesi ha voluto rendere l’ultimo saluto a Giordano Sacchetti, il 17enne morto giovedì in seguito a un incidente stradale con la moto, all’uscita da scuola.

La chiesa evangelica di via dei Bastioni non ha potuto contenere la gente e ancora meno le vie limitrofe, pene di persone ancora sconvolte per l’accaduto.

Una volta uscito il feretro, gli applausi e il lancio di palloncini bianchi oltre a un striscione esposto lungo via San Leonardo quando il corteo funebre ha iniziato a muoversi.