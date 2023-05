Cancello chiuso alla stazione di Civitavecchia, i cittadini protestano • Terzo Binario News

Nei pressi dei binari tronchi interrotto il collegamento pedonale fra il parcheggio e lo scalo

“Da venerdì scorso a Civitavecchia non è più possibile entrare in stazione direttamente dal parcheggio su viale della Vittoria (nei pressi della chiesa dei Martiri Giapponesi) perché è stato chiuso il cancello che dava accesso pedonale all’area.

Un grande problema per tutti i pendolari che non avendo altre alternative ogni giorno parcheggiano lì la loro auto.

È successo tutto improvvisamente senza alcun avviso fino ad oggi pomeriggio in cui è stato affisso un divieto di accesso alle persone non autorizzate (è chiuso con catena e lucchetto non può entrare nessuno) che è in palese contraddizione con un altro, già esistente, a distanza di un metro.

Qualcuno può farci sapere le motivazioni di tale decisione?”

Una cittadina

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it