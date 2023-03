Campionati Studenteschi Corsa Campestre: il "Marconi" di Civitavecchia vola alle finali regionali • Terzo Binario News

Nella suggestiva location dell’Ippodromo Capannelle di Roma circa 850 studenti delle scuole secondarie di Primo e Secondo grado hanno disputato le finali provinciali di Corsa Campestre, per aggiudicarsi il titolo di Campione provinciale individuale e a squadre.

Podio tutto al femminile per le alunne dell’Istituto Marconi che hanno conquistato un secondo e un primo posto nelle gare a squadre.

Oro per la squadra Allieve (2006-2007-2008) composta da: ASIA BERNARDINI – LINDA GRAZIOSI – GIORGIA CANGANI – AURORA D’ONORIO.

Argento per la formazione Juniores femminile (2004-2005): MATILDE BRIZI – MARTA PADRONI – SOFIA LUNGARELLI – CLAUDIA PROLI .

Ottimo piazzamento anche per le compagini maschili: Decimo posto per la squadra Allievi: DANIELE SORESINA – DAVIDE GENTILI- FRANCESCO PIERUCCI – DARIO BRIZI . Sesto posto gli Juniores maschili: JOEL SALVATORE CALBI – MATTIA CULTRERA – SEHAN NATALI.

Premiati con medaglia i nostri alunni nelle gare individuali assolute: ASIA BERNARDINI, secondo posto; LINDA GRAZIOSI quinto posto; JOEL SALVATORE CALBI, terzo posto.

Prossimo appuntamento: finali regionali, che si svolgeranno a Cassino e a cui accedono le prime due squadre classificate della categoria Allieve.

Bellissima giornata all’insegna dello sport, sempre in primo piano all’Istituto Marconi, unitamente ad altri numerosi progetti.

Grande soddisfazione espressa dal Dirigente Scolastico prof. Nicola GUZZONE, attento ad incentivare tutte le attività volte al coinvolgimento degli alunni e allo sviluppo di sani valori, quali la socializzazione, l’inclusione e il rispetto; gioia espressa anche dai docenti accompagnatori i professori Andrea SCLANO e Paola CENCIARINI, che hanno spronato e sostenuto i loro ragazzi.