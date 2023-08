Camper avvolto dalle fiamme, nell'incendio coinvolti un palazzo e delle auto • Terzo Binario News

Paura nella notte in via Ottorino Gentiloni, a Roma. Alle 2,47 di lunedì 14 agosto un boato è rimbombato nel quartiere. Un camper – per cause in corso di accertamento – è stato avvolto dalle fiamme. Diversi gli inquilini che si sono riversati in strada.

L’incendio, secondo quanto appreso, in seguito all’esplosione di detriti ha interessato anche il quarto piano di un palazzo adiacente. Il rogo ha pure coinvolto tre veicoli: una Volkswagen Polo, una Fiat Cinquecento e una Hyundai Atos.

Dalle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero dei feriti. Alcune persone sono state visitate sul posto dal personale medico. Presenti la Polizia e i pompieri, impegnati a domare le lingue di fuoco, con le squadra 6A del Nomentano.

La Sala Operativa ha inviato in supporto le squadre : 1A, AB9 AS6, AB10 ,9A ,TA6 3A, NBCR oltre al Capo turno provinciale ed il Funzionario di servizio che stanno valutando l’agibilità degli altri appartamenti confinanti con quello interessato dall’incendio.

Si stanno valutando soluzioni per individuare degli alloggi alle persone al momento sfollate.