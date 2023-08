Tragedia a Santa Marinella: travolta una coppia di anziani, lei è morta è lui gravissimo • Terzo Binario News

Incidente stradale su lungomare Marconi davanti alle palafitte: a investirli una donna alla guida di una Polo

Alle ore 20.15 circa i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale a Santa Marinella. Precisamente sul lungomare Marconi altezza civico 80, zona antistante le palafitte.

Un’anziana donna alla guida di una Volkswagen Polo ha investito due persone. L’anziana donna investita purtroppo è deceduta sul colpo.

Il medico presente sull’automedica giunta sul posto ne ha constatato la morte.

Per l’uomo anch’egli di età avanzata la situazione sembra molto grave, trasportato urgentemente in ospedale dal personale del 118 in codice Rosso.

La conducente dell’autovettura è in stato confusionale, affidata alle cure del personale dell’Ares 118 sul posto.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto contemporaneamente ai Carabinieri che stanno lavorando per rimettere insieme la dinamica dell’accaduto, stanno mettendo in sicurezza l’area ed i veicoli.

Dopo l’impatto la macchina ha finito la sua corsa colpendo una vettura ed un motoveicolo parcheggiato dal lato opposto le palafitte.