Cambio della guardia al commissariato di polizia, i doppi saluti del sindaco Tidei - Terzo Binario News

ll sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha voluto salutare l’ex dirigente del commissariato di Polizia di Civitavecchia Paolo Guiso, chiamato a ricoprire un nuovo incarico, complimentandosi per l’ottimo lavoro svolto nella città portuale e nell’intero comprensorio sempre a tutela della giustizia e della legalità e nella lotta alla criminalità negli ultimi due anni. Nel contempo ha rivolto le sue congratulazioni per la carica appena assunta al neo dirigente dott. Luca Pipitone.

“Stimatissimo dott. Guiso colgo l’occasione per ringraziarla sentitamente per la preziosa opera svolta a favore della sicurezza del nostro territorio – scrive in una nota Tidei -. Le auguro buon lavoro nel nuovo e prestigioso incarico che ha assunto sicuro che anche lì saprà cogliere i successi che ha ottenuto a Civitavecchia. Sono certo che anche ai vertici del commissariato di polizia San Basilio nella Capitale lei saprà svolgere sempre al meglio la sua professione di tutore della legge e investigatore così come ha ampiamente dimostrato nei due anni che ha trascorso a Civitavecchia, distinguendosi anche in numerose operazioni, dal contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a all’emergenza legata alla movida violenta, senza dimenticare gli sforzi compiuti nel gestire l’emergenza sanitaria e il rispetto delle tante restrizioni imposte delle norme anti-Covid, Impegni che l’hanno vista sempre in prima linea e al fianco di tutti i valenti uomini del commissariato della città portuale”.

“Con l’occasione infine, sia personalmente, come cittadino, che nella mia veste istituzionale di Sindaco di Santa Marinella, per rivolgere un caloroso benvenuto al nuovo dirigente, dott. Luca Pipitone porgendogli le mie congratulazioni augurandogli un sincero buon lavoro” conclude Tidei.