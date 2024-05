Caliste: "Osservatorio territoriale sulla Sicurezza, presente il Prefetto insieme ai cittadini" • Terzo Binario News

Il minisindaco del Municipio V: “Attenzione e impegno verso le preoccupazioni della nostra comunità”

“Desidero esprimere il più sentito ringraziamento al Prefetto per aver accettato l’invito a partecipare personalmente all’Osservatorio Territoriale sulla Sicurezza, di cui abbiamo richiesto la convocazione, per discutere delle cogenti problematiche sulla sicurezza e l’ordine pubblico del territorio” . Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio V, Mauro Caliste.



“L’incontro, previsto per il mese di giugno, vedrà la partecipazione non solo del Prefetto, ma anche delle rappresentanze dei cittadini e dell’Assessora alla Sicurezza di Roma Capitale, Monica Lucarelli. La presenza del Prefetto e dell’Assessora rappresenta un segnale importante di attenzione e impegno verso le preoccupazioni della nostra comunità”.



“Durante l’Osservatorio, affronteremo temi di grande rilevanza per il nostro territorio, tra cui i continui furti nelle scuole, la sicurezza nell’ex Borghetto degli artigiani, il mercato di Porta Portese est, le corse automobilistiche notturne, lo spaccio di droga e l’aumento della microcriminalità”.



“Pur apprezzando il grande impegno profuso dalle Forze dell’Ordine, la sinergia tra il Municipio, il Comune e le Forze dell’Ordine è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. La partecipazione del Prefetto non solo rafforza questa collaborazione, ma rappresenta anche un passo decisivo verso l’identificazione e l’implementazione di soluzioni efficaci e condivise.

Siamo certi che, grazie a questo lavoro di squadra, potremo affrontare con maggiore determinazione e successo le sfide che ci attendono.