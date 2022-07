Califano (Pd): "La Regione risolve i problemi della coop Sant'Ippolito di Fiumicino" • Terzo Binario News

Dopo anni riusciamo finalmente a dare soluzione alle problematiche che ricadono sui terreni agricoli della Coooperativa Sant’Ippolito a Fiumicino.

Il contratto di affitto, scaduto dal 2012 e mai prolungato a causa di vecchie pastoie burocratiche, è stato rinnovato grazie a un imponente progetto di valorizzazione del patrimonio regionale di interesse pubblico presente a Fiumicino che abbiamo fortemente voluto e sottoscritto.

Un risultato fondamentale per un comparto, quello agricolo, che ha fatto la storia del nostro territorio gettando i semi di ciò che siamo e ponendo le basi per quello che oggi rappresenta la nostra città: la più importante dopo la Capitale d’Italia. Era un obiettivo al quale, in Regione, abbiamo lavorato fin dai primi giorni. Sono davvero felice che i risultati siano arrivati e di essere riusciti a dare una risposta concreta a chi ce lo chiedeva.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano