Cala la droga con una corda, 20enne brasiliano arrestato a Ostia Ponente • Terzo Binario News

Movimenti sospetti sul terrazzo del condominio e l’utilizzo di una lunga corda da parte di un ragazzo che è stato notato affacciarsi più volte e calare qualcosa di sotto: questi gli elementi che hanno insospettito i Carabinieri della Stazione di Ostia, che hanno quindi deciso di salire all’ultimo piano di una palazzina in zona Ostia Ponente, a poche centinaia di metri dalle storiche piazze di spaccio della località lidense.

I militari hanno rintracciato un giovane, 20enne di origini brasiliane, già noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di ben 97 involucri di cocaina – per complessivi 22 g -, una dose di hashish e la somma in contanti di oltre 400 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

I Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, lo hanno arrestato e tradotto presso la casa circondariale di “Regina Coeli”. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.