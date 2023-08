L’episodio in via Recanati

Pino di 20 metri cade, ferite tre ragazzine, tutte trasportate in codice rosso in ospedale. È quanto accaduto alle 23 di ieri, 17 agosto, in via Recanati,

Sul posto gli agenti del Gruppo IV Tiburtino della Polizia locale, che hanno posto sotto sequestro albero caduto all’interno del cortile di case di proprietà dell’Ater.