Cadavere suui binari fra Oriolo e Bassano • Terzo Binario News

Un cadavere è stato ritrovato sui binari della linea ferroviaria Roma-Viterbo, nella tratta compresa tra Oriolo Romano e Bassano Romano, ricadente tra le province di Roma e Viterbo.

A seguito del ritrovamento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Oriolo e Capranica, mentre i treni regionali della linea FL3 possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Sul posto è intervenuta l’Autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, che determinerà le cause del decesso.

I viaggiatori sono invitati a consultare il sito di Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione e sulle eventuali alternative di trasporto.

RaiNews