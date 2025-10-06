Auto in fiamme alla Ficoncella spenta dai pompieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle ore 16.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per incendio auto.
A bruciare era una vettura di media cilindrata ferma nel parcheggio delle terme della Ficoncella. Gli uomini della Bonifazi, giunti rapidamente sul posto, hanno immediatamente dato il via alle operazioni di spegnimento.
La rapidità di esecuzione ha fatto sì he le fiamme non si propagassero alle auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.
Non si è registrato nessun ferito.
Le cause sono in corso di accertamento.