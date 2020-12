Cadavere decapitato sulla linea dell'alta velocità: investito dal treno - Terzo Binario News

Il cadavere – testa e spalla tranciate – è stato rinvenuto sulla linea dell’alta velocità Roma-Firenze, all’altezza di Sant’Oreste, intorno alle 3,15 di lunedì 14 dicembre. Sul posto la Polfer.

La vittima al momento non è stata identificata. Tra le ipotesi al vaglio, l’investimento della persona da parte di un convoglio in transito che risalirebbe a domenica 13 dicembre, verso le 20,30. Indagini in corso.

Il traffico è tornato regolare dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) – Roma Termini (8:20)

• RV 4721 Perugia (5:54) – Roma Termini (8:52)

• R 4256/4263 Rieti (6:10) – Roma Tiburtina (7:58)

Treni instradati sulla Linea Lenta tra Roma e Orte:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9516/9518 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9512 Napoli Centrale (5:45) – Milano Centrale (10:50)

• FR 9490/9412 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FA 8502 Roma Termini (6:50) – Bolzano (11:51)

• FB 8588/8589/8590 Roma Termini (6:25) – Genova Piazza Principe (10:47)

• IC 531 Perugia (6:40) – Roma Termini (8:55)

• IC 534 Roma Termini (7:50) – Ancona (11:25)

• ICN 770/771 Trieste Centrale (19:50) – Roma Termini (6:35)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

• ICN 763 Bolzano (21:30) – Roma Termini (6:02)

• RV 4151 Ancona (3:50) – Roma Termini (7:37)

• RV 4093 Chiusi Chianciano Terme (4:00) – Roma Termini (5:50)

• RV 4095 Chiusi Chianciano Terme (5:25) – Roma Termini (7:13)

• RV 4539 Terni (5:30) – Roma Termini (6:35)

• RV 4150 Roma Termini (5:47) – Ancona (9:45)

• RV 4565 Foligno (5:55) – Roma Termini (8:00)

• RV 4097 Terontola (6:00) – Roma Termini (8:14)

• RV 4094 Roma Termini (6:02) – Firenze Santa Maria Novella (9:52)

• RV 4510 Roma Termini (6:57) – Foligno (8:53)

• RV 4096 Roma Termini (7:02) – Firenze Santa Maria Novella (10:48)

• R 4523 Viterbo Porta Fiorentina (6:50) – Roma Termini (8:27)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 4724 Roma Termini (8:02) – Perugia (10:42): limitato a Foligno (9:53)

• R 20391 Fara Sabina (5:35) – Fiumicino Aeroporto (7:03): origine da Roma Tiburtina (6:16)

• R 20393 Fara Sabina (6:05) – Fiumicino Aeroporto (7:33): origine da Roma Tiburtina (6:46)

• R 20395 Fara Sabina (6:35) – Fiumicino Aeroporto (8:03): origine da Roma Tiburtina (7:16)

• R 20611 Monterotondo (7:09) – Cesano (8:50): origine da Roma Ostiense (7:55)