Incendio in via dei Durantini: vetture in fiamme - Terzo Binario News

Incendio in via dei Durantini. Due veicoli del servizio car sharing Enjoy sono state avvolte dalle fiamme. Si tratta di una Fiat Cinquecento e una Fiat Doblò: il primo mezzo è stato distrutto dal rogo (le cui cause al momento sono imprecisate), il secondo ha riportato danneggiamenti sul lato guidatore e sulla ruote posteriore. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 di domenica 13 dicembre.

Le due vetture, regolarmente parcheggiate, si trovavano a una distanza di circa due metri l’una dall’altra. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Sant’Ippolito.

c.b.