Buoni spesa a Civitavecchia, disponibile il modulo on line per le richieste • Terzo Binario News

«Con l’approssimarsi delle festività, anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Civitavecchia è vicina ai cittadini in difficoltà»: così l’assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli ha voluto annunciare la pubblicazione sul sito del Comune di Civitavecchia del modulo online per la richiesta del Buono Spesa.

«Il benessere dei civitavecchiesi è il nostro primo pensiero ed è il faro che guida la nostra attività quotidiana, anche e soprattutto nell’amministrazione della città e nella ricerca di soluzioni valide per far sì che tutti noi si riesca a superare il periodo difficile che tutto il mondo sta attraversando.

Nel frattempo siamo coscienti che anche il più piccolo aiuto può essere decisivo».

Ma cos’è “buono spesa”? È un titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, che va da 100 per il nucleo da una persona a 250 euro per i nuclei da tre o più persone. Gli stranieri, residenti nel Comune di Civitavecchia, non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo.

Possono richiederlo i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel comune di Civitavecchia che non dispongono di adeguate risorse economiche e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali non superiori per l’intero nucleo familiare ad euro 2.000,00 alla data del 31/10/2022. L’accesso alla prestazione sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare richiedente e al numero dei suoi componenti. Le risorse economiche del nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione l’ISEE ordinario o l’ISEE corrente, entrambi in corso di validità. Si va dal reddito annuo pari o inferiore a 6.000 euro per i nuclei composti da una sola persona al reddito pari o inferiore a 25.500 euro annui per i nuclei superiori agli otto componenti.

Possono accedere alle prestazioni anche i soggetti già in carico ai Servizi Sociali o beneficiari, di forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti Pubblici. Gli stessi dovranno dichiarare l’entità del sostegno di cui sono beneficiari con riferimento al mese di presentazione della domanda di buono spesa anche se liquidata in periodo diverso. Verrà comunque garantito l’accesso prioritario ai soggetti che ne risultano privi e che non dispongono di forme di sostentamento.

Gli interessati potranno presentare domanda dalle ore 8,00 del 2 novembre fino alle ore 12,00 del 18 novembre 2022, esclusivamente online accedendo al sito internet del comune www.comune.civitavecchia.rm.it o tramite il seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_010

Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o CIE.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare il PUA telefonando al numero 334 6195660 (chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00) o all’Ufficio Servizi Sociali con le seguenti modalità: il lunedì esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 11,00 ai numeri: 0766 590758 – 0766 590752; il martedì esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ai numeri: 0766 590791 – 0766 590779; il mercoledì esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 11,00 ai numeri: 0766 590798 – 0766 590795;

il giovedì esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ai numeri: 0766/590767 – 0766/590791.