Buona Destra sulla 167 a Santa Severa: "Tidei ha ragione, è un'opportunità" - Terzo Binario News

“L’amministrazione Tidei ha ragione, è un’opportunità sociale oltre che di rilancio del territorio.

Il Consiglio Comunale ha approvato la possibilità per gli acquirenti di immobili di realizzare lottizzazioni di edilizia economica e riscattare il diritto di superficie dei propri alloggi.

Con risorse economiche esili, sarebbe difficile riuscire a permettersi una casa.

Invece con il contributo regionale, grazie alla 167, i soci delle cooperative che si andranno eventualmente a costituire , potranno finalmente permettersi un’abitazione di buona qualità ad un costo finalmente accessibile.

Il rilancio del territorio deve essere inteso anche come possibilità per i suoi residenti. La strada intrapresa dall’amministrazione è corretta. Una possibilità in più per tutti i cittadini”.

Coordinamento Buona Destra Santa Marinella e Civitavecchia