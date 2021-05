M5s Trevignano: "Assessorato Comunale alla transizione ecologica, cosa buona e giusta" - Terzo Binario News

“Un Assessorato Comunale alla transizione ecologica? E’ cosa buona e giusta!

Cosa indichiamo con Ministero della Transizione Ecologica (MITE)? Con questo termine viene indicato un nuovo Dicastero che ingloba in sè, rendendole sinergiche, alcune competenze del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ne abbiamo parlato con la Sottosegretaria del MITE Ilaria Fontana e con Angelo Moreno, ricercatore nel settore delle energie rinnovabili con un’amplissima e storica conoscenza dell’ utilizzo produzione ed immagazzinamento dell’idrogeno.

L’incontro è stato un colloquio ad ampio spettro che ha toccato ed analizzato argomenti di grande interesse per Trevignano: la possibilità di dare impulso alla solarizzazione del nostro Comune, affinché i cittadini non siano solo consumatori ma anche produttori di energia, i “centri di riuso” destinati al riutilizzo di beni in disuso, lo sviluppo di progetti di “agri-voltaico” che integra il fotovoltaico nell’attività agricola per produrre energia e al contempo continuare le colture agricole o l’allevamento di animali e sempre per la filiera agroalimentare dei finanziamenti di circa 3 miliardi di Euro del PNRR.

Si è anche parlato del ripristino dei sentieri natura, in modo che possano essere utilizzati anche con bici a pedalata assistita e del trasporto pubblico locale con la possibilità di avere navette circumlacuali e per le stazioni, alimentate elettricamente o ad idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, dato lo stanziamento di 8 miliardi del PNRR.

Infine l’ On. Fontana ed il dott. Moreno hanno lanciato l’idea di istituire un Assessorato Comunale per la Transizione Energetica, Ecologica e Digitale locale che abbia una funzione di pianificazione e programmazione territoriale in diretta collaborazione con l’assessorato della Regione Lazio, retto da Roberta Lombardi, e con i Ministeri competenti. Riteniamo sia una proposta di buon senso, uno strumento per la comunità locale in grado di rispondere alle necessità dei residenti che, soprattutto durante tutte le fasi della pandemia, hanno potuto toccare con mano un gap digitale e gestionale che deve essere colmato”.

Meetup Movimento 5 Stelle Trevignano Romano