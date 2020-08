Bufera M5S in Campidoglio: si dimettono i presidenti delle commissioni Urbanistica e Bilancio - Terzo Binario News

Lasciano l’incarico i consiglieri pentastellati Donatella Iorio e Marco Terranova. Per entrambi la ragione ufficiale è “strettamente personale”

Bufera sul Movimento 5 Stelle in Campidoglio: all’unisono hanno presentato le proprie dimissioni Donatella Iorio e Marco Terranova, rispettivamente presidenti delle importantissime commissioni consiliari all’Urbanistica e al Bilancio. Un duro colpo per l’equilibrio dell’amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggia, checché ne dicano i due interessati, che parlano di motivazioni “strettamente personali”, casualmente concretizzatesi in un addio annunciato nella stessa giornata.

“Molti anni fa – ha detto Iorio – mi insegnarono che nessuno è insostituibile. Questa convinzione mi ha accompagnata in tutte le esperienze, lavorative e non, che la vita mi ha presentato, portandomi ad affrontarle con serietà, impegno ed umiltà. Con lo stesso approccio, negli ultimi quattro anni, ho cercato di ricoprire il ruolo di presidente di una delle commissioni più importanti di Roma Capitale, ruolo che da oggi per motivi strettamente personali, non potrò più ricoprire. Vorrei ringraziare sinceramente la Sindaca Virginia Raggi per aver riposto in me la sua fiducia e per avermi ritenuta all’altezza di ricoprire questo delicato incarico istituzionale, così come l’intero gruppo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle per aver accolto favorevolmente la sua proposta. Spero di non averli delusi. Nelle sfide complicate sono fondamentali i compagni di viaggio, quindi non posso che ritenermi fortunata per aver incontrato sulla mia strada l’assessore Luca Montuori e tutto il suo staff, il direttore del Dipartimento Cinzia Esposito e tutti gli uffici, i consiglieri membri della commissione sia di maggioranza che di opposizione, a cui mi auguro di aver garantito democraticamente spazi di confronto reciproco, i presidenti gli assessori e i consiglieri municipali, insomma tutti coloro con cui in questi anni – conclude la consigliera Iorio – ho avuto l’opportunità di condividere percorsi per raggiungere obiettivi comuni”.

“Le motivazioni sono esclusivamente di carattere personale”, assicura anche Terranova. “Ringrazio avanti ogni cosa le splendide persone che mi hanno accompagnato in questo lavoro complesso, Tiziana, Massimo e Francesco, ma anche Paride e Ettore che hanno lasciato la commissione da tempo. Solo grazie a loro è stato possibile gestire al meglio un lavoro difficile ma entusiasmante. Ringrazio la Sindaca per la fiducia sempre dimostrata il capogruppo e i colleghi tutti, compresi i commissari di opposizione. un ringraziamento anche all’assessore Lemmetti e tutto il suo staff, agli uffici e al Ragioniere Generale. Continuerò fino alla fine del mandato – assicura Terranova – a sostenere il lavoro di questa amministrazione con tutto l’impegno possibile. Grazie”, conclude.

Terreno fertile nella crisi pentastellata lo trova ovviamente l’opposizione, che con Fratelli d’Italia attacca: “Apprendiamo che i consiglieri capitolini del M5S, Iorio e Terranova, si sono dimessi da presidenti delle commissioni Urbanistica e Bilancio, settori strategici per la città su cui la giunta grillina si è impantanata senza portare risultati”. A parlare sono i capigruppo FdI in assemblea capitolina e in Regione Lazio Andrea De Priamo e Fabrizio Ghera. “La Raggi è sempre più sola sulla tolda di comando – aggiungono – mentre la Capitale affonda tra disastri e incapacità amministrativa della sindaca. Anche chi occupa ruoli apicali all’interno dell’amministrazione pentastellata si dimette. Probabilmente, la sola notizia della sua ricandidatura ha mandato in pezzi la sua maggioranza. Ormai è fuggi fuggi dal Campidoglio”.