Bruno Manzi nuovo presidente di Ama • Terzo Binario News

Cambio al vertice della municipalizzata dopo il caos per le accuse di violenza sessuale mosse da una lavoratrice contro l’ex presidente Pace

Bruno Manzi è il nuovo presidente di Ama. Ieri si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

“Il Cda – si legge in una nota – augura buon lavoro al nuovo Presidente e ringrazia per l’attività svolta Daniele Pace, che comunque continuerà a fornire il suo contributo in qualità di consigliere di amministrazione”.

Uomo di fiducia del sindaco, Roberto Gualteri, Manzi – capo di gabinetto della Città metropolitana – prende il posto di Pace, accusato di violenza sessuale da una lavoratrice e in attesa che il giudice accolga, oppure no, la richiesta del rinvio a giudizio. Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio e Giancarlo Cenciarelli, Segretario Generale della Fp Cgil di Roma e Lazio, avevano detto: “In attesa che la giustizia faccia il suo corso, un dirigente che ha a cuore l’azienda e la città dovrebbe di sua iniziativa fare un passo indietro. Sarebbe dovuto accadere già mesi fa, quando si è aperta l’indagine. Per questo, ci aspettiamo che il Campidoglio intervenga, sospenda Pace affinché l’azienda possa lavorare in tranquillità e prepararsi al meglio per il Giubileo del 2025 e tuteli la lavoratrice consentendole di tornare a svolgere le proprie mansioni in serenità.”