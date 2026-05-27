Brucia un ricovero di attrezzi a Sant'Agostino, bombola messa in sicurezza • Terzo Binario News

Alle 10.30 di questa mattina incendio baracca in via Bagni di Sant’Agostino in Civitavecchia. I Vigili del fuoco di Civitavecchia giunti repentinamente sul posto hanno trovato una situazione di incendio di una struttura utilizzata come ricovero attrezzi
Durante le operazioni di spegnimento gli uomini della Bonifazi hanno estratto dalle fiamme una bombola di GPL.
La rapidità di esecuzione da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha scongiurato che le fiamme si propagassero all’abitazione adiacente alla struttura. Non si è registrato nessun ferito.