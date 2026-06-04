A Fiumicino concesse 40 nuove licenze Taxi e 150 nuove autorizzazioni ncc • Terzo Binario News

“La crescita del nostro territorio richiede servizi sempre più efficienti e adeguati alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei milioni di visitatori che ogni anno raggiungono Fiumicino.” Così l’Assessore Servizio Taxi e NCC, Raffaello Biselli, commenta l’atto di indirizzo, approvato dalla Giunta comunale, per l’avvio delle procedure finalizzate all’assegnazione di nuove licenze Taxi e autorizzazioni NCC.

“Fiumicino è una realtà unica nel panorama nazionale grazie alla presenza dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. A questo si aggiungono i numerosi poli turistici, balneari, commerciali e produttivi che generano quotidianamente importanti flussi di mobilità. In questo contesto, il trasporto pubblico non di linea svolge un ruolo essenziale per garantire collegamenti efficienti e servizi adeguati all’utenza.”

L’Amministrazione comunale, sulla base delle analisi effettuate e dell’evoluzione della domanda di mobilità, ha rilevato come l’attuale contingente di 34 licenze Taxi e 60 autorizzazioni NCC, non sia più sufficiente a rispondere alle necessità del territorio.

“Per questo motivo abbiamo deciso di avviare, un bando pubblico che consentirà l’assegnazione di 40 nuove licenze Taxi e 150 nuove autorizzazioni NCC.” L’Assessore, sottolinea inoltre come il provvedimento rappresenti una prima fase di potenziamento del settore: “L’Amministrazione si è riservata la possibilità di incrementare ulteriormente il numero delle autorizzazioni NCC fino al 20% rispetto al contingente previsto, qualora l’evoluzione della domanda lo rendesse necessario. Vogliamo costruire un sistema moderno, efficiente e all’altezza del ruolo strategico che Fiumicino riveste a livello nazionale e internazionale.”