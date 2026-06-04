Pride Civitavecchia 2026, c'è il patrocinio del Pincio • Terzo Binario News

Giornate dell’Inclusione e dei Diritti della Comunità LGBTQIA+: il patrocinio gratuito del Comune di Civitavecchia all’edizione 2026

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha concesso il patrocinio gratuito alle “Giornate dell’Inclusione e dei Diritti della Comunità LGBTQIA+”, in programma dal 4 al 6 giugno 2026.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Civitavecchia Pride insieme al sostegno di numerose realtà del territorio, rappresenta un’importante occasione di confronto, partecipazione e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, del rispetto delle differenze e della piena affermazione dei diritti civili.

Il programma prevede momenti culturali, incontri pubblici, attività dedicate ai più giovani e la Street Parade cittadina, con la partecipazione di ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attivismo, tra cui Priscilla, Vladimir Luxuria, BigMama e Pamela Prati.

La concessione del patrocinio si inserisce nel quadro delle politiche promosse dall’Amministrazione comunale per favorire una città aperta, inclusiva e rispettosa di tutte le persone, nella convinzione che il contrasto a ogni forma di discriminazione rappresenti un valore fondamentale per la crescita civile della comunità.

«Le istituzioni hanno il dovere di garantire che ogni persona possa sentirsi pienamente parte della comunità in cui vive», dichiara il Sindaco Marco Piendibene. «Le Giornate dell’Inclusione rappresentano un’occasione preziosa per riaffermare i principi di uguaglianza, dignità e libertà sanciti dalla Costituzione. Civitavecchia vuole essere una città capace di accogliere, ascoltare e valorizzare le differenze, contrastando ogni forma di esclusione e discriminazione.»

«Le politiche di genere non riguardano una minoranza, ma la qualità della nostra democrazia», afferma la delegata alle Politiche di Genere Valentina Di Gennaro. «Ogni volta che una persona viene discriminata per ciò che è, si indebolisce l’intera comunità. Le Giornate dell’Inclusione rappresentano un invito a guardarsi negli occhi, a riconoscersi reciprocamente e a costruire una città in cui nessuno debba nascondersi, sentirsi sbagliato o rinunciare alla propria identità. L’inclusione non è una concessione: è un diritto.»

«Questa manifestazione nasce dal desiderio di costruire spazi di libertà, visibilità e partecipazione», dichiarano gli organizzatori di Civitavecchia Pride. «Il nostro obiettivo è quello di promuovere una cultura del rispetto e dei diritti, creando occasioni di incontro tra persone, generazioni ed esperienze diverse. Ringraziamo il Comune di Civitavecchia per il patrocinio concesso e tutte le realtà che hanno scelto di condividere questo percorso.»

«Le Giornate dell’Inclusione ci ricordano che una comunità è davvero tale solo quando nessuno viene lasciato indietro. Promuovere rispetto, ascolto e pari opportunità significa rafforzare la coesione sociale e la qualità della vita di tutte e tutti.» dichiara invece

Antonella Maucioni, Assessora ai Servizi Sociali. Piero Alessi, Assessore al Turismo: «La serata conclusiva del 6 giugno alla Marina unirà partecipazione, spettacolo e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che inaugura simbolicamente la stagione estiva di Civitavecchia in uno dei luoghi più rappresentativi della città.»

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti in programma, contribuendo a rendere queste giornate un’occasione di incontro, conoscenza e condivisione, nel segno del rispetto, della libertà e della convivenza civile.