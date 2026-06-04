Sostegno alle neo famiglie di Civitavecchia, accordo tra Conad e Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Un aiuto concreto per le famiglie del territorio arriva dalla collaborazione tra Conad e l’ASL Roma 4. L’iniziativa, attiva dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2027, consentirà ai neo genitori con bambini nati presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia di beneficiare di uno sconto del 50% sui prodotti per l’infanzia presso i punti vendita Conad aderenti.

L’obiettivo è offrire un sostegno tangibile alle famiglie in uno dei momenti più importanti della vita, accompagnandole nelle esigenze quotidiane legate alla crescita dei più piccoli. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con il Punto Nascita dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, presidio di riferimento per l’assistenza materno-infantile del territorio.

«Con questa iniziativa vogliamo essere ancora più vicini alle famiglie del territorio – dichiara Ivano Iacomelli, dirigente Conad –. La nascita di un figlio rappresenta una gioia immensa ma anche nuove responsabilità e nuove spese. Per questo abbiamo scelto di collaborare con l’ASL Roma 4, mettendo a disposizione un aiuto concreto che possa contribuire a rendere più sereno questo importante percorso. Crediamo che il legame tra impresa e comunità si costruisca attraverso gesti concreti e attenzione alle persone».

«Accogliamo con grande favore questa iniziativa – dichiara Rosaria Marino, Direttore Generale dell’ASL Roma 4 – perché rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il sistema sanitario e il mondo delle imprese a beneficio delle famiglie. Sostenere la genitorialità significa investire nel futuro della nostra comunità e contribuire a creare un contesto sempre più attento ai bisogni dei cittadini fin dai primi momenti di vita dei bambini. Ringraziamo Conad per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di essere al fianco delle famiglie del nostro territorio».

L’iniziativa sarà valida nei punti vendita Conad Il Mare, Superstore, Terme Traiano e Conad City ed è riservata ai bambini nati dal 1° gennaio 2026 in poi.