Esplosione e crollo di una villetta a Bolsena, un disperso • Terzo Binario News

I vigili del fuoco di Viterbo e del distaccamento di Gradoli stanno operando da questa mattina in via dell’Arena a Bolsena per l’esplosione di una villetta monofamiliare.

Da quanto appreso intorno alle 9,30 una deflagrazione, forse dovuta a una fuga di gas, ha completamente divelto l’abitazione dove viveva un uomo di circa 60 anni.

Immediatamente sul posto i soccorsi. Il proprietario della casa sarebbe tuttora disperso e il timore è che possa trovarsi sotto le macerie. Un particolare avvalorato anche dai cani molecolari dei vigili del fuoco che appena arrivati sul posto avrebbero trovato una traccia in un punto specifico della casa crollata. In questo momento i caschi rossi stanno operando con una ruspa per rimuovere le macerie nel punto segnalato dai cani.

Sul posto il personale del 118, l’unità di ricerca e soccorso persone scomparse dei vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Presente anche il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte. (ANSA)