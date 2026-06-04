Ficoncella, dal 12 giugno subentra l'orario estivo con apertura fino a mezzanotte • Terzo Binario News

Si comunica alla cittadinanza e ai gentili visitatori che, a partire da venerdì 12 giugno 2026, lo stabilimento termale dei Bagni della Ficoncella adotterà il nuovo orario estivo.
Per garantire la migliore fruibilità della struttura durante la stagione calda, evitando le ore di picco del soleggiamento, i nuovi orari di apertura al pubblico saranno articolati in due distinte fasce giornaliere:
Turno mattutino: dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Turno serale: dalle ore 18:00 alle ore 24:00
La pausa pomeridiana dalle 14:00 alle 18:00 consentirà lo svolgimento delle necessarie operazioni di manutenzione, pulizia e sanificazione delle vasche, garantendo standard elevati di igiene e sicurezza per tutti gli utenti.
L’estensione dell’orario fino alla mezzanotte permetterà a residenti e turisti di godere delle proprietà terapeutiche delle storiche acque termali anche nelle fresche ore serali.