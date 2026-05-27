Lavori in via degli Agricoltori e via Paolo Antonini a Civitavecchia, come cambia la viabilità • Terzo Binario News

Nuove disposizioni temporanee per la viabilità cittadina in via degli Agricoltori e via Paolo Antonini.

Il Comandante della Polizia Locale, Marco Di Rocco, ha emesso l’ordinanza n. 239 per consentire a Italgas Reti S.p.A. di effettuare i lavori di ripristino del manto stradale.

Le modifiche al traffico e alla sosta si articoleranno in tre fasi distinte, dal 3 al 16 giugno 2026:

Fase 1 (dal 3 al 9 giugno): In via degli Agricoltori, nel tratto tra via G. Matteotti e via A. Montanucci, scatta il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08:00. La via sarà chiusa al traffico veicolare, garantendo comunque l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso. Le deviazioni saranno gestite da movieri posizionati su via G. Matteotti e all’incrocio tra via P. Antonini e via P. Gobetti.

Fase 2: In via Paolo Antonini, tra i numeri civici 25 e 37, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00. Il tratto rimarrà interdetto al transito dei veicoli, a eccezione dei residenti e del soccorso. Il personale addetto regolerà i flussi agli incroci via Antonini/via Gobetti e via degli Agricoltori/via Antonini.

Fase 3 (dal 12 al 16 giugno): Sempre in via degli Agricoltori (tra via Matteotti e via Montanucci si aggiungerà un ulteriore divieto di sosta con rimozione a partire dalle ore 08:00.La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto del provvedimento. I trasgressori rischiano sanzioni amministrative e la rimozione del veicolo.