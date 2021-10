Brucia e crolla il Ponte di Ferro sul Tevere - Terzo Binario News

Fuga di gas sul Ponte dell’Industria che collega Trastevere con Ostiense

Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei Vigili del Fuoco, dichiarato inagibile il ponte e interdetto anche il transito dei natanti sul tratto del fiume Tevere.

L’incendio ha interessando della vegetazione e alcuni ricoveri di fortuna. Coinvolta anche una condotta del gas. Non risultano persone ferite.

La nota della Polizia di Roma Capitale: “Ieri, intorno alle 22,45, i gruppi XV Marconi e VIII Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per un incendio e fumo intenso a Ponte dell’Industria.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere il traffico veicolare e pedonale il ponte, da via Antonio Pacinotti a via del Commercio. Deviazioni su strade limitrofe, come via Ostiense, viale Marconi, via Ettore Rolli. Interdette le banchine del fiume Tevere e la pista ciclabile nel tratto in prossimità del ponte. Pattuglie dei caschi bianchi sono tuttora sul posto per agevolare la viabilità”.