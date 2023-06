British Day Preview, in piazza Mazzini a Bracciano: vince la Jaguar XK120 del 1953 • Terzo Binario News

Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, MG, Bentley, Lotus, Land Rover, Mini, Morgan…chi non conosce questi prestigiosi marchi di auto inglesi e chi li apprezza, oggi a Bracciano, ha potuto ammirarne l’eleganza alla manifestazione British Day Preview, in piazza Mazzini.

Patrocinata dall’Ambasciata inglese a Roma, dal comune di Bracciano e da altri rinomati sponsor, la mostra è giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

Cinquanta autovetture d’epoca, rigorosamente made in England, provenienti da tutta Italia, si sono radunate per celebrare lo stile unico delle vetture inglesi, e hanno partecipato ad un vero e proprio concorso, con una giuria (costituita da giudici esperti in restauro di vetture), che ha valutato la macchina più elegante, la più ammirata dal pubblico, la migliore per stato di conservazione e restauro di carrozzeria, motoristica ed equipaggiamento interno.

A vincere è stata la Jaguar XK120 del 1953, di proprietà del signor Carmelo Frosina.

“L’idea di importare anche in Italia la tradizione diffusa in tutto il resto del mondo ed in particolare nei paesi Anglosassoni è stata vincente – afferma Carmine Fallarino, presidente dell’associazione Legendary Classic Cars Bracciano, uno dei promotori dell’evento – ogni anno accorrono sempre più spettatori, non solo appassionati del settore, anche tantissime famiglie con bambini.

L’eleganza di queste auto è intramontabile, indiscutibile. Anche l’affluenza delle auto che partecipano alla mostra è aumentata – continua Fallarino – eravamo partiti con una decina di vetture e ora siamo arrivati a 50. Lo scopo di questa iniziativa è valorizzare ed incentivare la conservazione dei veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico. Perchè queste auto rappresentano la memoria storica del progresso compiuto, nei motori, nella meccanica, negli allestimenti interni”.